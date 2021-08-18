Пресс-секретарь «Талибана» Забигулла Муджахид заявил, что это движение не позволит использовать территорию Афганистана для атак против какой-либо страны.

Об этом сообщает Al Jazeera, передает Укринформ.

«Я хотел бы заверить международное сообщество, в частности США, что никто не пострадает... Мы не позволим использовать нашу территорию против кого-либо или против какой-либо страны мира», - сказал Муджахид на пресс-конференции в Кабуле.

По его словам, мировое сообщество может быть уверено, что талибы преданны этим обязательствам.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли ее под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и после непродолжительного пребывания в Душанбе вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в «Талибане» заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.