В Афганистан 17 августа из Украины отправится второй самолет для эвакуации украинских граждан.

Об этом в комментарии телеканалу «Украина 24» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Укринформ.

«То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны - выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов», - заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с эвакуацией из Афганистана на собственном контроле.

«Периодически проходят встречи, он отбирает специалистов по этому вопросу, и мы этот вопрос держим на контроле. Жаль людей, которые попали в такую ситуацию, но еще раз подчеркиваю - она для нас не была неожиданностью, абсолютно прогнозируемая ситуация», - добавил он.