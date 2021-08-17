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Среди членов Совета национальной безопасности и обороны Украины пока что нет олигархов.

Такое убеждение Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил во время брифинга в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, передает Укринформ.

«Пока что нет (олигархов. - Ред.) и мне не хотелось, чтобы они там появились», - сказал спикер украинского парламента.

При этом он добавил, что видит конфликт интересов в законопроекте №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» в части, предусматривающей, что СНБО будет определять перечень людей, которые попадут в реестр олигархов. Председатель ВР объяснил, что действие законопроекта, в случае его принятия, будет распространяться на представителей власти и крупного бизнеса. Поскольку членами СНБО, по словам спикера, являются представители власти, это можно «видеть, как конфликт интересов».

«Мне тоже не хотелось бы, чтобы там (в СНБО. - Ред.) были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы, кроме интересов украинского народа», - подытожил Разумков.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
ForUm

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