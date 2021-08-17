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Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в Подмосковье, сообщает Коммерсантъ.

На борту находились три человека, командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов. По предварительным данным, все трое погибли. CКР начал проверку по факту крушения.

«Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В»,— сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Собеседник издания в компании уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний. «Ростех» создаст комиссию для расследования аварии. В нее войдут специалисты авиастроительных НИИ и заводов, сообщили в госкопорации.

Среди версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования, сообщает источник ТАСС. По данным источника «РИА Новости», крушение произошло из-за пожара в двигателе. В соцсетях появилось видео предполагаемого крушения, на котором видно возгорание под правым крылом самолета.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, после крушения самолет разрушился и полностью сгорел. Собеседник агентства в медицинских службах заявил, что все три члена экипажа погибли. Аналогичную информацию приводит источник «Интерфакса».

Как сообщала пресс-служба ОАК, 13 августа новый Ил-112В прибыл из Воронежа в Москву для участия в международном военно-техническом форуме «Армии-2021». Экипаж самолета, помимо Николая Куимова, включал летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова и бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева.

Ил-112В — легкий транспортный самолет, его производит Воронежский авиационный завод по заказу Минобороны РФ. Самолет проектировался еще в 1990-х годах на замену Ан-24 и Ан-26, но из-за недостатка финансирования проект тогда не реализовали. Ил-112В предназначен для перевозки и десантирования военных, транспортировки вооружения, легкой техники и других грузов массой до 5 тонн. Его первый полет состоялся в марте 2019 года.
ForUm

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