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Транспортный самолет Бундесвер типа А400М, который может поместить на борту более 100 человек, вылетел из Кабула с всего 7 эвакуированными на борту.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Bild.

Немецкий Airbus приземлился в аэропорту Кабула в 22.01 в понедельник с последней каплей горючего. В списке для эвакуации были как минимум 57 сотрудников посольства и 88 других немцев. Однако самолет забрал всего 7 человек - 5 немцев, одного нидерландца и одного афганца.

«Мы можем подтвердить, что семь человек были эвакуированы рейсом из Кабула в ту ночь. Из-за хаоса в аэропорту и регулярных перестрелок на въезде вчера вечером не было гарантировано, что другие граждане Германии и другие люди, подлежащих эвакуации, вообще получат доступ в аэропорт без защиты Бундесвера.

Партнеры, которые отвечают за безопасность в аэропорту, не смогли обеспечить доступ людей с гражданской части аэропорта», - отметил собеседник.

Член правящей партии ХДС Йоханн Вадефул рассказал Deutschladfunk, что у самолета был только короткий слот в 30 минут, чтобы эвакуировать людей. «Мы взяли только тех, кто находился там в то время», - сказал он.

По его словам, основной целью этого полета было доставить войска, которые теперь создадут условия для посадки и вылетов большего количества самолетов в Кабуле.

По словам министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, полет проходил в чрезвычайно сложных условиях.

«У нас была очень запутанная, опасная, сложная ситуация в аэропорту, особенно из-за большого скопления людей», - сказала она в эфире телеканала ARD. Министр надеется, что в ближайшие дни можно будет установить «воздушный мост».
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