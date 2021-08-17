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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 127 больных коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«127 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли два человека. Всего с начала пандемии в Киеве - 5263 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 221 402», - сообщил Кличко.

Заболели 89 женщин в возрасте от 23 до 86 лет, 34 мужчин в возрасте от 32 до 86 лет, 2 девочки 5 месяцев и 2 года и 2 мальчика 16 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусом. А также 51 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 88 человек. В общем коронавирус преодолели всего 214 177 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 21, в Святошинском - 19 и в Оболонском районе - 18 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 16 августа в Украине зафиксировано 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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