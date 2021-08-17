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За сутки 16 августа в Украине зафиксировано 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 379 человек, летальных случаев – 27, выздоровели 433 человека.

За сутки протестирован методом ПЦР 21347 человек, методом ИФА - 7655, экспресс-тестами - 18427 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2267219 человек, выздоровели – 2197508, летальных случаев - 53 296, проведено 11699182 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Напомним, за сутки 15 августа в Украине было зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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