За сутки 16 августа в Украине зафиксировано 890 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 379 человек, летальных случаев – 27, выздоровели 433 человека.
За сутки протестирован методом ПЦР 21347 человек, методом ИФА - 7655, экспресс-тестами - 18427 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2267219 человек, выздоровели – 2197508, летальных случаев - 53 296, проведено 11699182 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.
Напомним, за сутки 15 августа в Украине было зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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