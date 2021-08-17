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Количество активных пользователей приложения «Дия» перешагнуло за 6 миллионов.

Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных/сеансов. Наша цель - все взаимодействие человека и государства через приложение «Дия». В несколько кликов. А сэкономленное время - на то, что вы реально любите делать», - отметил Федоров.

 
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