Количество активных пользователей приложения «Дия» перешагнуло за 6 миллионов.
Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных/сеансов. Наша цель - все взаимодействие человека и государства через приложение «Дия». В несколько кликов. А сэкономленное время - на то, что вы реально любите делать», - отметил Федоров.
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