В Афганистане 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации. Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин.

В аэропорту Кабула находится второй украинский самолет, но он не может вылететь оттуда. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Полиция рассматривает три основных версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Полиция сейчас изучает видео с камер наблюдения, которые были установлены в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, тело которого нашли в его доме в воскресенье.

Правоохранители обнаружили во время обысков в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого накануне нашли застреленным, две записки.

Подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью этого года, в октябре-ноябре. б этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшего судью Днепровского райсуда столицы Николая Чауса под круглосуточным домашним арестом.

В понедельник Южный окружной военный суд г. Ростова-на-Дону огласил приговор четверым фигурантам алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир».

За сутки 15 августа в Украине зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Вспышка COVID-19 произошла в Украинском детском центре «Молодая гвардия», что в одесской Лузановке.