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Правоохранители обнаружили во время обысков в доме мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого накануне нашли застреленным, две записки.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале местный блогер и журналист Олег Ермолинский. Он также опубликовал фото найденных записок.

По словам блогера, в них не идет речь о планах самоубийства, сообщает УНИАН.

«На кухонном столе правоохранители обнаружили инструкции по уходу за домашними животными, написанные, вероятнее всего Константином Юрьевичем накануне ночью. Полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства, но информации о причинах суицида в письменной форме так и не нашли», - пишет Ермолинский.

Официального подтверждения данной информации от полиции в настоящее время нет.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.
ForUm

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