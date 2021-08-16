Полиция рассматривает три основных версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого вчера, 15 августа, нашли застреленным в собственном доме.
Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, передает УНИАН.
«Сегодня мы рассматриваем три версии: это убийство, самоубийство, также неосторожное обращение с оружием», – сказал он.
Начальник главка добавил, что не исключается и версия доведения до самоубийства.
«Любая версия будет проверяться», – отметил Щадило.
По его словам, полицейские провели детальный осмотр места происшествия и анализ камер видеонаблюдения.
Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.
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