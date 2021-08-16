В понедельник Южный окружной военный суд г. Ростова-на-Дону огласил приговор четверым фигурантам алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Укринформ.

«Суд в лице председательствующего судьи Романа Викторовича Сапрунова отказал стороне защиты во всех заявленных ходатайствах и встал на сторону обвинения, приговорив крымских татар к срокам от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

По данным Крымской солидарности, Руслану Месутову присудили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения, Руслану Халилову – 18 лет, Эльдару Кантимирову – 12 лет, Руслану Нагаеву – 13 лет. Также их ожидает ограничение свободы на 1 год после освобождения.

Все они проведут первые два года в тюрьме - самом строгом режиме лишения свободы.

Арест на имущество у всех отменен.

Ранее прокурор запросил для подсудимых от 14 до 19 лет заключения в колонии строгого режима, в том числе, 53-летнему Ленуру Халилову - 19 лет лишения свободы, 55-летнему Руслану Месутову - 18 лет лишения свободы, 56-летнему Руслану Нагаеву - 15 лет лишения свободы. 41-летнему Эльдару Кантемирову - 14 лет лишения свободы.

10 июня 2019 года мужчин задержали после обысков по местам их жительства и с тех пор они находятся в заключении. Всех их обвиняют в принадлежности к исламской политической партии, которая в России запрещена с 2003 года. На территории Украины и большинства стран мира организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств.

Руслан Нагаев занимался предпринимательской деятельностью в Алуште, Ленур Халилов являлся главой и основателем мусульманской общины «Алушта», а Руслан Месутов был в ней охранником. Эльдар Кантимиров закончил Киевский Исламский университет, знаток арабского языка.

Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов данного уголовного дела.

23 сентября 2020 года правозащитный центр «Мемориал» признал фигурантов алуштинской группы «дела Хизб ут-Тахрир» Кантимирова, Месутова, Нагаева и Халилова политическими заключёнными и потребовал их немедленного освобождения.