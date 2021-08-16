Вспышка COVID-19 произошла в Украинском детском центре «Молодая гвардия», что в одесской Лузановке.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на источники в оздоровительном учреждении, симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников УДЦ. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные.

Лагерь закрыт на карантин.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения нам подтвердили информацию о случившемся: «Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования».