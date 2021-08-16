также в разделеОбщество
Кулеба: Украинский самолет не может вылететь из Кабула 16
МИД: В эвакуации из Афганистана нуждаются в 74 украинца 7
В доме мэра Кривого Рога Павлова нашли две записки 20
Минздрав призвал украинцев прививаться от гепатита В 15
Верующие Украины провели массовые акции против приезда патриарха Варфоломея 19
Минагрополитики: Проблемы с изменением климата угрожают центральной Украине 15
По делу Кернеса допросили трех свидетелей 17
Эвакуированные украинским самолетом афганцы попросили убежища в Украине 19
В Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса 50% украинцев до конца года 10
Польша передаст в Украину 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca 7
В Харькове декана вуза задержали на взятке в $15 тысяч 28
Минздрав прогнозирует всплеск коронавируса в Украине на осень 30
В Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев 13
В РФ вынесли приговор четырем крымским татарам по «делу Хизб ут-Тахрир» 74
Суд оставил Чауса под домашним арестом 15
Полиция рассматривает версию доведения мэра Кривого Рога до самоубийства 25
САП просит суд арестовать Чауса 15
Избитый танцор Дорофеевой вышел из комы 27

Вспышка COVID-19 произошла в Украинском детском центре «Молодая гвардия», что в одесской Лузановке.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на источники в оздоровительном учреждении, симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников УДЦ. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные.  

Лагерь закрыт на карантин.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения нам подтвердили информацию о случившемся: «Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования».  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3042 грн.
0
Теги