Подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью этого года, в октябре-ноябре.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу.

«В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре», - сказал Кузин.

По его словам, такая вспышка может произойти и раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить. Он отметил, что чем больше людей будет охвачено прививками, тем меньше будет последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будет летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет.

«От ответственного поведения каждого из нас зависит то, насколько быстро мы будем заходить в желтую, оранжевую или красную зону. Базовые профилактические вещи, которые касались коронавирусной инфекции, так же эффективно действуют и против «Дельта»- штамма. Это избегание мест массового скопления, использование антисептиков, обработка рук, этикет чихания и другое», - сказал Кузин.

Он отметил, что опыт других стран показывает, что вспышки «Дельты» регистрировались в организованных коллективах, поэтому открытая возможность вакцинации именно организованных коллективов является одной из опций, которая помогает предотвратить быстрое распространение инфекции.

Также, по его словам, такие вспышки регистрировались в учебных заведениях, поэтому введена отдельная норма, которая не позволяет открывать заведение образования и начинать процесс обучения, при вакцинации менее, чем 80% педагогических работников.

«И третья ситуация, когда чаще всего возникали вспышки, это - туристы и люди, которые возвращались с отдыха, пересекали границу и выезжали по разным делам за пределы страны. Поэтому мы и приняли те изменения, чтобы минимизировать дополнительный риск занесения инфекции с туристами, которые возвращаются в страну. Когда разрабатывались эти противоэпидемические нормы, конечно, анализировались лучшие практики, опыт Великобритании, которая столкнулась с большой вспышкой. После изучения этих практик мы и пришли к выводу, какие противоэпидемические нормы могут быть эффективными именно в отношении «Дельта» или иного штамма», - добавил Кузин.

Напомним, за сутки 15 августа в Украине зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.