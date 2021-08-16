Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Гайко Маас признали, что ошиблись в своих оценках ситуации в Афганистане.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Tagesspiegel.

«Мы все - и я должна взять ответственность и на себя - просчитались относительно развития событий в Афганистане», - сказала Ангела Меркель на пресс-конференции вечером 16 августа.

По её словам, в правительстве считали, что имеют больше времени для поиска решений, но в реальности события развивались намного скорее.

Канцлер добавила, что Германия сделает все возможное для того, чтобы вывезти из страны людей, которые сотрудничали с ФРГ. Она отметила также, что важно не повторять старых ошибок и оказать помощь соседям Афганистана.

Глава МИД Гаайко Маас признал, что «правительство Германии, разведка, всё международное сообщество - мы неправильно оценили ситуацию».

Напомним, ранее Ангела Меркель заявила о необходимости эвакуировать из Афганистана около 10 000 человек.

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о «мирном переходе власти», президент Афганистана покинул страну.