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В Министерстве здравоохранения призвали украинцев прививаться от гепатита В, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что лечение от хронического гепатита В нет, хотя своевременная терапия помогает сдержать прогрессирование болезни.

«Инфицированный гепатитом В человек может не ощущать никаких симптомов, но если они развиваются, то обычно возникают через 2-3 месяца после заражения (острый гепатит В) или через 6 месяцев и более (хронический гепатит В). Особенно опасным хронический гепатит В является для младенцев, поэтому с 2002 года в Украине введена бесплатная рутинная вакцинация всех новорожденных детей в первые сутки жизни. Распространенным является миф, что прививка от гепатита В вызывает такое распространенное состояние малышей, как желтуха новорожденных. Это неправда. Вакцина от гепатита В-абсолютно безопасна, она является инактивированной (неживой), поэтому не может стать причиной инфицирования», - заявили министерстве.

В Минздраве напомнили, что гепатит В - это вирусное инфекционное заболевание, которое передается через кровь и жидкости организма и может вызвать серьезное поражение печени, в частности цирроз и рак. Избежать болезни поможет вакцинация.

Обычно полный курс состоит из трех доз по схеме 0-1-6: первая доза - в момент начала курса, вторая - через месяц после первой, третья - через 6 месяцев от начала вакцинации.

После рутинной вакцинации проверку на наличие антител проводить не нужно.

В Украине 621 281 человек болеет гепатитом В. Под медицинским наблюдением находится лишь 3%. Большинство больных не знает о своем диагнозе и не получает лечение.
ForUm

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