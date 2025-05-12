Небезпечна інфекція серед дітей: у Києві — масштабний спалах гепатиту А

У столиці зафіксовано небезпечний спалах вірусного гепатиту А. За офіційною інформацією, наразі інфекцію виявлено у 33 осіб, серед яких 19 — діти. До лікарень госпіталізовано 25 пацієнтів, зокрема 15 дітей і 10 дорослих.

Перші випадки захворювання були зареєстровані в Солом’янському районі Києва. Початково повідомлялося про 15 інфікованих. З метою недопущення подальшого поширення вірусу, епідеміологи оперативно встановили коло з понад 200 контактних осіб. У результаті додаткових перевірок ще 18 людей виявилися зараженими.

За попередньою інформацією, осередок інфекції міг бути пов’язаний із недотриманням санітарно-гігієнічних норм у дитячому закладі або закладі громадського харчування. Наразі триває епідеміологічне розслідування для з’ясування джерела інфекції та механізмів передачі.

Медики закликають киян бути уважними до свого здоров’я, дотримуватись правил особистої гігієни, ретельно мити руки після відвідування громадських місць, вживати лише кип’ячену воду та уникати споживання їжі з ненадійних джерел. При перших симптомах — слабкості, підвищеній температурі, нудоті, жовтяниці — необхідно негайно звернутися до лікаря.

Гепатит А — це висококонтагіозна вірусна інфекція, що передається фекально-оральним шляхом, найчастіше через брудні руки, інфіковану воду або продукти. Особливо вразливими до хвороби є діти дошкільного та шкільного віку.