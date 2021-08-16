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В Харькове задержан декан факультета одного из высших учебных заведений, который требовал $15 тыс. за поступление в аспирантуру, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, декан требовал у гражданина $15 тыс. за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров. При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить: $7500 – предоставить в кратчайшие сроки перед поступлением, а остальное – непосредственно перед защитой диссертации.

Первую часть неправомерной выгоды – $3500 – декан факультета получил 29 июля.

Во время получения 16 августа еще $4000 его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

 

 
ForUm

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