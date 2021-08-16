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Нардеп от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что, скорее всего, избирательная гонка на пост мэра Кривого Рога состоится в конце марта 2022 года, сообщает «Украина 24».

Для того, чтобы запустить процедуру подготовки к выборам, должен собраться местный совет, одобрить некоторые моменты и отправить их Верховной Раде.

Кравчук отметила, что в Избирательном кодексе нашей страны прописаны две даты, в которые можно проводить как очередные, так и внеочередные выборы – это конец октября и конец марта.

«Очевидно, что на конец октября – это невозможно по процедуре выполнить, потому что она имеет определенную продолжительность, поэтому ближайшее время – это конец марта следующего года», – поделилась мнением нардеп.

Напомним, Константин Павлов в декабре 2020 года победил на выборах мэра Кривого Рога. Павлов был кандидатом от «Оппозиционной платформы – За жизнь». Во втором туре избирательной гонки он победил кандидата от «Слуги народа» Дмитрия Шевчика.

15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.
ForUm

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