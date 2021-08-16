Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ) на Херсонщине. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.

По заданию российских кураторов он собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона, идентифицировал представителей специальных служб Украины, передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Полученные на выполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал скрытыми каналами связи.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителя изъяты средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписка с инструкциями, оружие с патронами и взрывчатка.

Гражданину Украины сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-следственные действия.