также в разделеОбщество
Полиция рассматривает версию доведения мэра Кривого Рога до самоубийства
САП просит суд арестовать Чауса 3
Избитый танцор Дорофеевой вышел из комы 9
Гибель мэра Кривого Рога: полиция изучает записи с видеокамер 21
Украину ждет новая волна церковного раскола 46
Киев попал в двадцатку городов с самым грязным воздухом 13
Венгрия продолжила жителям Закарпатья вакцинацию на границе 11
Экс-мэр Кривого Рога не верит в самоубийство Павлова 25
В Украине зафиксировано 417 новых случаев COVID-19 22
Вчера оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня 10
В МВД назвали версии гибели мэра Кривого Рога 122
В Украину идут затяжные дожди 55
Украинский ведущий Остапчук показал отдых с Киркоровым 56
Зона ООС: за сутки не зафиксировали вражеских обстрелов 9
В двух областях Украины растет динамика госпитализации 23
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 9
За сутки сделали более 70 тысяч прививок от COVID-19 9
Российский военный на Донбассе расстрелял сослуживцев 38

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ) на Херсонщине. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.

По заданию российских кураторов он собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона, идентифицировал представителей специальных служб Украины, передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Полученные на выполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал скрытыми каналами связи.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителя изъяты средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписка с инструкциями, оружие с патронами и взрывчатка.

Гражданину Украины сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются оперативно-следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги