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С 16 августа в Молдове начали действовать новые правила въезда из-за распространения коронавируса, сообщает «Европейская правда».

Теперь на границе нужно пред’явить один из трех документов. Это либо сертификат о полном курсе вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справка о том, что прибывший переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Тем, у кого нет этих документов, придется соблюдать 14-дневный карантин.

Это не касается детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу, и граждан, приезжающих на лечение.

Те, кто уже провел семь дней в карантине и не заболел коронавирусом, может сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, выйти из самоизоляции.

Кроме этого, с 16 августа в аэропорт Кишинева будут пропускать только путешественников. Люди, которые их сопровождают и встречают, находиться в здании не смогут.

Также в Молдове начали действовать новые правила посещения закрытых ресторанов и баров, театров, музеев, кинотеатров, библиотек, развлекательных мест, фитнес-центров бассейнов. Теперь там разрешено присутствие не более 50% людей от максимальной вместимости помещения, и не более 250 человек. То же правило касается массовых и торжественных мероприятий.

 
ForUm

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