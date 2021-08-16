В мире по состоянию на утро 16 августа зафиксировали 207 993 343 случая заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
В частности зафиксировали 4 3474 916 смертей, выздоровели 186 456 626 человек.
С начала новых суток зафиксированы 44 804 новых случая, умерли 596 человек.
Лидерами по числу случаев COVID-19 остаются США (37 466 718), Индия (32 225 175) и Бразилия (20 364 009).
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