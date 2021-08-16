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Правоохранители рассматривают три версии причины гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире телеканала «Украина 24».

«Зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 «Убийство», проводятся первичные следственные действия. Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее. Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел. Скорее всего, так и есть, но это должно быть точно установлено. Соответственно, следственные действия покажут, есть ли признаки вероятности какой-то из трех версий», — сказал он.

Шевченко объяснил, какие следственные экспертизы будут проведены.

«Будет назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская, которая оперативно установит причину смерти, характер ранения. Немного больше времени может занять баллистическая экспертиза. Пока что о том, что произошло, говорить невозможно с точностью. Завтра картина будет более очевидна, чем сегодня, давайте подождем», — сказал он.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.

 

 
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