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Президент Владимир Зеленский прокомментировал гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по этому инциденту.

Об этом говорится в заявлении главы государства.

«Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога», - заявил президент.

Зеленский отметил, что будет держать дело гибели Павлова на своем контроле.

«Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога», - добавил он.

Напомним, мэра Кривого Рога Павлова обнаружили сегодня мертвым в собственном загородном доме. Возле него нашли ружье. Полиция уже возбудила уголовное дело.
ForUm

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