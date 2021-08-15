Президент Владимир Зеленский прокомментировал гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по этому инциденту.
Об этом говорится в заявлении главы государства.
«Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога», - заявил президент.
Зеленский отметил, что будет держать дело гибели Павлова на своем контроле.
«Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога», - добавил он.
Напомним, мэра Кривого Рога Павлова обнаружили сегодня мертвым в собственном загородном доме. Возле него нашли ружье. Полиция уже возбудила уголовное дело.
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