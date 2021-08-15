В возрасте 75 лет в воскресенье, 15 августа, скончался легендарный немецкий футболист, бывший нападающий ФК Бавария и сборной Германии Герд Мюллер.

Об этом сообщает ФК Бавария Мюнхен.

«Сегодня грустный и черный день для Баварии и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был оным из величайших нападающих из всех, которые когда-либо играли, а также прекрасным человеком, личностью мирового футбола. Мы разделяем глубокую скорбь с его женой Уши и его семьей. Без Герда Мюллера Бавария не был бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память о нем будут жить вечно», — сказал президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.

У Мюллера была болезнь Альцгеймера, о котрой в 2015 году официально заявили в футбольном клубе. Легендарный футболист забил 566 голов в 607 поединках, из которых 365 — в Бундеслиге, что стало беспрецедентным рекордом.

За сборную Германии Герд сыграл 62 матча, в которых отличился 68 раз. В течение карьеры он выиграл чемпионат мира-1974, забив победный гол в финале; Евро-1972 и трижды стал победителем Кубка европейских чемпионов.