Служба безопасности Украины вызвала на допросы в уголовном производстве, открытом 12 марта по статье УК Украины о "государственной измене" ряд нынешних и бывших народных депутатов и бывших чиновников. Повестки обнародованны на сайте СБУ.

Так, на 16 августа на допрос в качестве свидетелей вызываются народный депутат Юрий Бойко - на 10:00, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский - на 15 часов.

Также на 17 августа в СБУ на допрос пригласили народных депутатов Виталия Борта и Дмитрия Шпенова. На 18 августа - экс-главу Государственной таможенной службы Игоря Калетника и экс-депутата Юлию Ковалеву. На 19 августа - бывшего председателя Верховной Рады Владимира Литвина и его брата, экс-главу Госпогранслужбы Николая Литвина. На 20 августа - экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича, на 26 августа - экс-министра финансов Федора Ярошенко.