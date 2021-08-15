Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман во время телефонного разговора с министром иностранных дел Литвы Габриелиусом Ландсбергисом поддержала призыв к белорусскому диктатору Александра Лукашенко «немедленно остановить» поток мигрантов в Литву.

Об этом сообщает Reuters.

Обсуждая политическую ситуацию в Беларуси, дипломаты подтвердили поддержку белорусского демократического движения, а также призвали Александра Лукашенко «немедленно остановить кампанию по организации незаконных потоков мигрантов через ее [Литвы] границы».

Напомним, литовские пограничники и сотрудники миграционных ведомств будут предлагать деньги нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться домой, чтобы таким образом ускорить их реадмиссию.