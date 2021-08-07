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Литовские пограничники и сотрудники миграционных ведомств будут предлагать деньги нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться домой, чтобы таким образом ускорить их реадмиссию, сообщила глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте в комментарии радио LRT.

Однако точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не определены. Но называется сумма до 300 евро.

«Этот закон предоставляет полномочия пограничникам и Департаменту миграции предлагать карманные деньги желающим вернуться. Сейчас мы готовим порядок, который это узаконит», - сказала Гудзинскайте.

Глава Департамента миграции страны сообщила, что новый порядок должен быть утвержден на следующей неделе после рассмотрения министром внутренних дел.

Между тем, глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас считает, что добровольно вернутся домой захотят не много мигрантов, даже если Литва предложит им финансовую поддержку.

Литва строит забор на границе с Беларусью, но столкнулась с проблемами из-за нехватки колючей проволоки.
ForUm

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