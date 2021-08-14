За время работы Высшего антикоррупционного суда 19 человек получили наказание в виде лишения свободы. В отношении 14 из них приговоры уже вступили в силу.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Большинство из осужденных признаны виновными в совершении преступлений, связанных со взяточничеством.
Среди осужденных 4 судьи, 4 руководителя предприятия, 2 руководителя органов местного самоуправления, 2 должностных лица прокуратуры.
Помимо лишения свободы, ВАКС конфисковал все принадлежащее имущество судей Малиновского райсуда Одессы и хозяйственного суда Одесской области. К последнему также применена специальная конфискация в доход государства в размере 250 тысяч гривен.
Также конфисковали автомобиль эксдиректора ОАО "Кировоградгаз", осужденного за растрату 8,6 млн грн.
Всего за время работы НАБУ, более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек направлено в суд.
Сейчас по топкорупции уже принято 56 обвинительных приговоров, вступивших в законную силу.
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