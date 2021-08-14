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Дания закроет свое посольство в Кабуле и эвакуирует дипломатов. Об этом сообщает TV2.

«Мы должны сделать необходимые шаги. Вот почему мы сейчас занимаемся. Я хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших сотрудников, прикомандированных и местных, имеет самый высокий приоритет», - заявил глава МИД страны Йеппе Кофод.

Он призвал всех граждан Дании, которые находятся в Афганистане, как можно быстрее покинуть республику.

Чехия создает кризисный штаб по защите своего посольства в Афганистане.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия вывезет немецких дипломатов из своего посольства в Кабуле из-за наступления боевиков исламистского радикального движения “Талибан”. Чартерные рейсы запланированы до конца августа.

Напомним, США направляют в Афганистан 3 тысячи военных для эвакуации своих граждан.
ForUm

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