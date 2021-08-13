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Около трех тысяч американских военнослужащих будут направлены в Афганистан для обеспечения выезда дипломатов и других граждан США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Отмечается, что представитель Государственного департамента Нед Прайс на брифинге заявил, что военные США будут гарантировать безопасность американского персонала.

«Военные будут там, чтобы способствовать упорядоченному и безопасному сокращению нашего персонала», - сказал он, добавив, что американцы могут использовать для эвакуации международный аэропорт Кабула, который остается открытым. «Таким образом, военный путь - не единственный для передвижения в Афганистан и оттуда», - пояснил Прайс.

Сегодня же посольство США в Кабуле призвало американских граждан немедленно покинуть Афганистан на фоне стремительного продвижения талибов к столице.

«Посольство призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, используя доступные варианты коммерческих рейсов», - говорится в заявлении диппредставительства. При этом лицам, не имеющим денег на билеты, предлагается оформить заем через посольство.

Как сообщалось, 12 августа боевики исламистского движения «Талибан» заявили, что в ходе интенсивных боев против правительственных сил заняли второй по величине город Афганистана -
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