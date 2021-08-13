Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с провокацией конфликта с олимпийским чемпионом, народным депутатом от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Жаном Беленюком.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

«Мы промониторили интернет и обнаружили эту публикацию (Беленюка относительно попытки спровоцировать его на конфликт в центре Киева. - Ред). Работники Печерского управления устанавливают обстоятельства этого инцидента», - сказала она.

Гирдвилис добавила, что полиция сообщит общественности после проверки, что именно произошло и как будет квалифицировано событие.

Напомним, олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева.