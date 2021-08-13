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Американские регуляторы одобрили дополнительную дозу вакцины против COVID-19 для людей с ослабленной иммунной системой, чтобы лучше защитить их от коронавируса, сообщает УНИАН.

Объявления Администрации по контролю за продуктами и лекарствами, обнародованное 12 августа, касается миллионов американцев, которые особенно уязвимы из-за пересадки органов, определенных видов рака или других заболеваний.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски сказала, что действие «направлено на то, чтобы наши самые уязвимые... были лучше защищены от COVID-19».

 
ForUm

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