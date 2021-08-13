Национальная полиция задержала руководителя «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» при попытке бегства из Украины, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту «Жуляны» утром 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.
Национальная полиция Украины разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины». Сумма ущерба составляет более 57 млн долларов США.
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия.
Готовятся ходатайство в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.
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