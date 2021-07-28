СБУ вместе с НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн бюджетных гривен, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники схемы незаконно изъяли 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.