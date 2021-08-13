В Украине по состоянию на 12 августа уже выявлено 300 случаев коронавируса штамма «Дельта».
Об этом Суспільному сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, в частности, в Киеве зарегистрирован 21 случай.
Ранее в Национальной академии наук заявляли, что самых высоких темпов роста заболеваемости COVID-19 можно ожидать в момент достижения штаммом «Дельта» доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции. Однако величина этой доли для Украины сейчас неизвестна.
Напомним, за сутки 12 августа в Украине зафиксировано 1263 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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