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В Украине по состоянию на 12 августа уже выявлено 300 случаев коронавируса штамма «Дельта».

Об этом Суспільному сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в частности, в Киеве зарегистрирован 21 случай.

Ранее в Национальной академии наук заявляли, что самых высоких темпов роста заболеваемости COVID-19 можно ожидать в момент достижения штаммом «Дельта» доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции. Однако величина этой доли для Украины сейчас неизвестна.

Напомним, за сутки 12 августа  в Украине зафиксировано 1263 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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