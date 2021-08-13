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Боевики из исламистского движения «Талибан» заявили, что заняли второй крупнейший афганский город Кандагар в ходе интенсивных боев против правительственных сил.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу талибов, передает Укринформ.

Официального подтверждения факта взятия исламистами Кандагара пока нет.

Со своей стороны источники канала Al Jazeera сейчас сообщают лишь об очень интенсивных боях в районе города Кандагар.

Если же информация подтвердится, это будет означать, что талибы контролируют уже 11 центров провинций Афганистана.

 «Талибан» занял 10-ю столицу афганской провинции - город Газни, расположенный вблизи автобана между Кабулом и вторым крупнейшим городом в стране Кандагаром.

Как известно, США направили в Афганистан бомбардировщики для борьбы с движением «Талибан».

Между тем талибы стремительно расширяют зону влияния в Афганистане на фоне вывода из страны иностранных войск.

Боевики движения «Талибан» в ночь на среду захватили центр северо-восточной афганской провинции Бадахшан - город Файзабад. Он стал уже девятым центром провинции, контроль над которой потеряло афганское правительство.

 
ForUm

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