За сутки 12 августа в Украине 163310 человек вакцинированы против COVID-19, ообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Одну дозу получили 110545 человек, полностью иммунизированы - 52765 человек.
В течение суток работали 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 4538443 человека, из них получили одну дозу - 4538441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2633317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7171758 прививок.
Напомним, за сутки 12 августа в Украине зафиксировано 1263 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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