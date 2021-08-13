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За сутки 12 августа в Украине 163310 человек вакцинированы против COVID-19, ообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Одну дозу получили 110545 человек, полностью иммунизированы - 52765 человек.

В течение суток работали 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 4538443 человека, из них получили одну дозу - 4538441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2633317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7171758 прививок.

Напомним, за сутки 12 августа  в Украине зафиксировано 1263 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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