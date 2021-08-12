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Украинские пользователи смартфонов с Android до сих пор не получили доступа к бета-тесту COVID-сертификата в приложении «Дия». Задержка возникла из-за согласования с Google.

Об этом  сказали в поддержке сервиса «Дия», сообщает РБК-Украина.

«Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ожидать одобрения новой версии в Play Market», - заявили в сервисе.

После того, как министерство получит решение Google и Play Market, бета-тестирование COVID-сертификата начнется и на платформе Android. Точных сроков пока не называют.

Напомним, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало еще 1 июля. Однако получили доступ к нему пока только владельцы смартфонов на iOS.

 
ForUm

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