также в разделеМир
В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты 11
В Турции потушили все крупные лесные пожары 15
В Турции из-за наводнений погибли 6 человек 18
Астрономы увеличили риск столкновения астероида Бенну с Землей 22
СМИ: Американская разведка рассматривает две теории о происхождении коронавируса 101
В Латвии предложили обязать депутатов прививаться от COVID-19 9
В Европе установлен новый температурный рекорд 14
В РФ вертолет с туристами упал в озеро, погибли 8 человек 80
Беларусь отзывает согласие на назначение посла США 16
Еще заразнее и смертоноснее: Ученые описали новый штамм коронавируса «Йота» 118
Из белорусской конституции хотят убрать положение о нейтралитете страны 23
Испания и Португалия готовятся к лесным пожарам – ожидается +40С 10
Facebook удалил сотни аккаунтов из РФ, распространявших фейки о вакцинах 12
В ВОЗ назвали позорным дисбаланс в доступе стран к COVID-вакцинам 20
Разработчик AstraZeneca: Штамм «Дельта» делает коллективный иммунитет невозможным 37
Германия ввела обязательное тестирование для невакцинированных 15
Турцию после лесных пожаров накрыли наводнения 22
Навальному предъявили еще одно обвинение 15

Работа муниципального транспорта в Грузии будет приостановлена на три недели – с 14 августа по 4 сентября.

Как пояснил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, ограничение не затронет междугородний транспорт, сообщает УНИАН.

По его словам, запрещается также проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований). Приостановят работу детские развлекательные центры.

Еще одно ограничение затронет работу ресторанов и кафе – они будут открыты только до 23:00 (действующее ограничение – до 24:00).

Государственным ведомствам и частным компаниям правительство рекомендует максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавирусной болезни. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.

По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги