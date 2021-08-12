Режим Александра Лукашенко в ответ на санкции Вашингтона требует сократить штат посольства США в Минске до пяти человек.

Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Минск также отозвал свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси, передает Радио Свобода.

«Учитывая то, что Беларусь потеряла доверие к нынешней администрации США, мы прекращаем сотрудничество по всем новым проектам, грантам и программам, которые координируются правительством США, пока такое доверие не вернется», - заявил Глаз, отметив, что Минск оставляет за собой право прибегнуть к дополнительным мерам в будущем.

Фишер, первый посол США в Беларуси с 2008 года, была утверждена Сенатом в декабре 2020 года, но не смогла занять свою должность в Минске, поскольку белорусское правительство отказало ей в визе.

Интервью Глаза появилось после того, как США, Великобритания и Канада объявили о новых торговых и финансовых санкциях в отношении Беларуси 9 августа, в первую годовщину президентских выборов в стране, которые продолжили многолетнее правление Лукашенко и вызвали беспрецедентную волну протестов на фоне утверждений, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, отреагировал на протесты жесткими репрессиями. Более 32 тыс. человек были задержаны, тысячи были избиты полицией на улицах и в местах лишения свободы, причем во многих случаях вероятно применялись пытки. Лидеры оппозиции были арестованы или вынуждены покинуть страну.

В ответ Соединенные Штаты, Европейский Союз, Канада, Великобритания и другие в несколько этапов вводили санкции в отношении Лукашенко, его ближайшего окружения и белорусских фирм, в результате чего тот оказался в международной изоляции и как никогда зависит от поддержки Кремля.