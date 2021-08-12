также в разделеМир
В Латвии предложили обязать депутатов прививаться от COVID-19
В Европе установлен новый температурный рекорд 8
В РФ вертолет с туристами упал в озеро, погибли 8 человек 12
Еще заразнее и смертоноснее: Ученые описали новый штамм коронавируса «Йота» 43
Из белорусской конституции хотят убрать положение о нейтралитете страны 21
Испания и Португалия готовятся к лесным пожарам – ожидается +40С 10
Facebook удалил сотни аккаунтов из РФ, распространявших фейки о вакцинах 11
В ВОЗ назвали позорным дисбаланс в доступе стран к COVID-вакцинам 17
Разработчик AstraZeneca: Штамм «Дельта» делает коллективный иммунитет невозможным 29
Германия ввела обязательное тестирование для невакцинированных 14
Турцию после лесных пожаров накрыли наводнения 20
Навальному предъявили еще одно обвинение 15
В Германии сотрудника британского посольства подозревают в сотрудничестве с РФ 15
Партия вице-премьера Польши официально вышла из коалиции 19
В Нигерии с начала года от холеры умерли более 800 человек 9
Штамм «Дельта» обнаружили уже в 142 странах 11
Сейм Литвы одобрил строительство забора на границе с Беларусью 24
В Польше из-за увольнения вице-премьера разваливается коалиция 17

Режим Александра Лукашенко в ответ на санкции Вашингтона требует сократить штат посольства США в Минске до пяти человек.

Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Минск также отозвал свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Беларуси, передает Радио Свобода.

«Учитывая то, что Беларусь потеряла доверие к нынешней администрации США, мы прекращаем сотрудничество по всем новым проектам, грантам и программам, которые координируются правительством США, пока такое доверие не вернется», - заявил Глаз, отметив, что Минск оставляет за собой право прибегнуть к дополнительным мерам в будущем.

Фишер, первый посол США в Беларуси с 2008 года, была утверждена Сенатом в декабре 2020 года, но не смогла занять свою должность в Минске, поскольку белорусское правительство отказало ей в визе.

Интервью Глаза появилось после того, как США, Великобритания и Канада объявили о новых торговых и финансовых санкциях в отношении Беларуси 9 августа, в первую годовщину президентских выборов в стране, которые продолжили многолетнее правление Лукашенко и вызвали беспрецедентную волну протестов на фоне утверждений, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, отреагировал на протесты жесткими репрессиями. Более 32 тыс. человек были задержаны, тысячи были избиты полицией на улицах и в местах лишения свободы, причем во многих случаях вероятно применялись пытки. Лидеры оппозиции были арестованы или вынуждены покинуть страну.

В ответ Соединенные Штаты, Европейский Союз, Канада, Великобритания и другие в несколько этапов вводили санкции в отношении Лукашенко, его ближайшего окружения и белорусских фирм, в результате чего тот оказался в международной изоляции и как никогда зависит от поддержки Кремля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги