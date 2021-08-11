Служба безопасности Украины обнаружила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области незарегистрированное огнестрельное оружие, сообщает пресс-центр СБУ.

Среди изъятого - пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы.

Проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.

Правоохранители разоблачили факт незаконного хранения оружия в ходе расследования уголовного производства в отношении причастности уличенных депутатов к системной коррупции.

Среди организаторов противоправной деятельности - руководитель областной организации одной из политических сил.

По данным следствия, депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей.

Установлено, что участники схемы требовали 60 000 долларов от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежания уголовной ответственности.

Правоохранители задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других виновных лиц. Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц региональных подразделений фискальной и налоговой служб.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.