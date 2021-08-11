также в разделеОбщество
В СИЗО разрешат пользоваться интернетом и телефоном 12
Кабмин продлил карантин до 1 октября 13
Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу Майдана 18
СБУ заблокировала создание фейковой общины в Мелитополе 12
Экс-чиновница ВР и журналист пытались «продать» должность главы Николаевской ОГА 25
НАН: В двух областях Украины наблюдается угрожающая ситуация с COVID-19 40
Украинско-американская ракета с кораблем Cygnus стартовала к МКС 21
В Украине зафиксировано 1122 новых случаев COVID-19 19
10 августа. Картина дня 12
Госстат: Большинство украинцев имеют избыточный вес 29
Образовательный омбудсмен осудил педагогов, которые отказываются прививаться 16
Прокуратура завела дело по факту убийства осужденных в ОРДО 14
Оригинал Конституции Пилипа Орлика доставили в Украину 14
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение 21
Минобразования: Невакцинированных студентов будут селить общежития 12
Дело Шеремета: Кузьменко возвращается к работе 17
Минсоцполитики: Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий 47
Шкарлет: Принудительной вакцинации учителей не будет 19

Греция предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Об этом шла речь во время разговора премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с главой правительства Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом, сообщает пресс-служба КМУ.

Мицотакис поблагодарил правительство и президента Украины за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным. Глава греческого правительства подчеркнул, что, учитывая значительный опыт украинских пожарных, будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.

Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 000 доз вакцин Astra Zeneca.

Во время разговора стороны также обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
3045 грн.
5
Теги