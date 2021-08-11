Греция предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca. Об этом шла речь во время разговора премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с главой правительства Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом, сообщает пресс-служба КМУ.

Мицотакис поблагодарил правительство и президента Украины за направление 100 украинских пожарных на помощь греческим пожарным. Глава греческого правительства подчеркнул, что, учитывая значительный опыт украинских пожарных, будет инициировать сотрудничество на уровне спасательных служб двух стран.

Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 000 доз вакцин Astra Zeneca.

Во время разговора стороны также обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.