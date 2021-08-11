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Служба безопасности Украины предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственные образования в Мелитополе.

Организаторы фейковой общины призвали граждан не признавать украинские органы власти.

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивные «учредительные» собрания и избрали так называемого «уполномоченного обществом».

Чтобы привлечь в свои ряды «единомышленников», злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудности органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:

печати псевдогосударственного образования;

компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.
ForUm

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