Служба безопасности Украины предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственные образования в Мелитополе.
Организаторы фейковой общины призвали граждан не признавать украинские органы власти.
По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивные «учредительные» собрания и избрали так называемого «уполномоченного обществом».
Чтобы привлечь в свои ряды «единомышленников», злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудности органам судебной власти Украины.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:
печати псевдогосударственного образования;
компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые материалы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.
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