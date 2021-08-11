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В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей для посещения мероприятий в закрытых помещениях. Соответствующее решение приняли во вторник, сообщает «Европейская правда».

Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных учреждений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

С 23 августа все лица, невакцинированные полностью или не переболевшие COVID в последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или ПЦР-тест, сделанный максимум 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

В частности, вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживание в гостиницах (в этом случае тестироваться необходимо дважды в неделю).

Также тесты нужны для посещения больниц, домов престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

При этом федеральные земли могут полностью или частично приостановить действие этой нормы при условии, что уровень инфицирования в определенном районе составляет не более 35 новых случаев на 100 000 населения за семь дней.

Сейчас полный курс вакцинации в Германии прошли 55,1% населения.
ForUm

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