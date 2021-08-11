Штамм COVID-19 B.1.617.2, впервые выявленный в Индии, который Всемирная организация здравоохранения маркирует как «Дельта», зафиксирован минимум в 142 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Укринформ.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит так: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и классифицируемый ВОЗ как «Альфа», зафиксировали в 185 странах и территориях; вариант «Бета» (B.1.351) из Южной Африки - в 136 странах и территориях; вариант «Гамма» (P.1) из Бразилии - в 81.

Организация сообщает, что глобальная количество новых случаев COVID-19 за последнюю неделю (2-8 августа) составило 4 264 641, смертей - 65 472.

Из 228 государств-членов и территорий 38 (или 17%) сообщили об увеличении на более 50% количества новых случаев заражения COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей, а 34 (15%) сообщили об увеличении на более 50% новых случаев смерти .

Больше всего пропорциональный рост новых случаев был зарегистрирован в Северной и Южной Америке (14% или 1,3 млн) и в регионе западной части Тихого океана (19% или более 375 тыс.).

Кроме того, в указанный недельный период в регионе западной части Тихого океана было зарегистрировано значительное увеличение (на 46%) количества новых смертей.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (734 354, увеличение на 35% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (278 631, уменьшение на 2%), Иране (248 102, увеличение на 20%), Бразилии (228 473, уменьшение на 8%) и Индонезии (225 635, уменьшение на 18%).