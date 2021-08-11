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На внеочередной сессии парламент Литвы одобрил проект закона об установлении физического барьера на границе с Беларусью.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на LRT.

Возведение стены признано проектом особого государственного значения. Закон должен быть принят в срочном порядке. По подсчетам Службы охраны госграницы, строительство ограждения обойдется в 152 млн евро.

Сейма также представлены предложение о наделении широкими полномочиями военных в случае экстремальной ситуации и во избежание угрозы покоя жителей страны.

Военные смогут отдавать приказы физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать подозреваемых в преступлении лиц, а также останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, грузы, багаж, применять спецсредства.

Как сообщалось, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что ограждение на границе с Беларусью построят за год.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Руководство Литвы называет потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

 
ForUm

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