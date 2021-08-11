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Шестикратный обладатель «Золотого мяча» будет играть за французский клуб под 30-м номером.

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси перешел в «Пари Сен-Жермен». О его трансфере объявили официально, передает Укринформ.

В августе «Барселона» объявила, что не сможет подписать новый контракт с Месси и вынуждена отпустить аргентинца на правах свободного агента. Это связано с внутренними ограничениями Ла Лиги.

Зарплата Месси в Париже составит 35 млн евро в год плюс бонусы.

Дебютировать за новый клуб Месси может уже 14 августа в выездном поединке Лиги 1 против «Страсбура».

 
ForUm

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