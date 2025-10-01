Український захисник Ілля Забарний швидко адаптувався в паризькому «Парі Сен-Жермен» і вже почав виправдовувати очікування клубу, який інвестував у його трансфер значні кошти. Перейшовши влітку з англійського «Борнмута» за 63 млн євро, Забарний одразу ж дебютував у першому турі Ліги 1 проти «Нанта», де команда здобула мінімальну перемогу 1:0. ПСЖ після перемоги в ЛЧ став одним із найпопулярніших клубів світу серед легальних букмекерів, таких як Вбет Україна, а після приїзду Забарного цей сервіс став ще пильніше стежити за поєдинками парижан у всіх турнірах.

Захисник поділився, що перехід у «ПСЖ» став для нього великим викликом і одночасно радістю. Новий стиль гри, заснований на контролі м'яча та інтенсивному пресингу, чудово підходить Забарному, який любить грати активно і багато брати участь в ігровому процесі. Незважаючи на те, що він ще тільки починає знайомство з партнерами по команді, всі гравці і тренерський штаб надають максимальну підтримку, що істотно прискорює процес адаптації. Так, у минулому турі українець навіть відзначився дебютним голом у ворота «Осера».

За час перших матчів Забарний проявив себе як надійний і впевнений захисник, який стабільно діє в обороні й ефективно бере участь у перехідних епізодах. Його взаємодія з партнерами та вміння читати гру вже отримали високу оцінку як від тренерів, так і від футбольних експертів.

Багато фахівців відзначають, що «ПСЖ» зробив правильний вибір, інвестуючи в 21-річного українського футболіста, оскільки його потенціал і працьовитість дозволяють розраховувати на довгострокове посилення оборони команди. Ілля Забарний демонструє, що готовий стати одним із ключових гравців клубу і закріпитися в стартовому складі.