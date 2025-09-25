УЄФА може виключити Ізраїль з європейських турнірів наступного тижня, - ЗМІ

Європейський футбольний союз (УЄФА) планує ухвалити остаточне рішення про виключення збірної Ізраїлю та ізраїльських клубів з усіх турнірів наступного тижня.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, значна частина членів організації схиляється до відсторонення ізраїльських команд за прикладом Росії.

У такому разі "Маккабі" Тель-Авів не зможе продовжити виступ у Лізі Європи. Також це стосується європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. У ній збірна Ізраїлю виступає в групі I та зберігає шанси пробитися на турнір.

Комісія ООН нещодавно дійшла висновку, що Ізраїль чинить геноцид у Секторі Газа. Ситуація ускладнилася ізраїльськими ударами 9 вересня по штаб-квартирі ХАМАС у столиці Катару Досі. Представник Катару Нассер Аль-Хелаїфі володіє паризьким клубом ПСЖ, який минулого сезону виграв Лігу чемпіонів.

Також у ЗМІ з'являлася інформація про те, що уряд Іспанії може зняти збірну з чемпіонату світу-2026, якщо Ізраїль не буде покараний за свої дії.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що кілька тижнів тому обговорювалося питання повного виключення Ізраїлю, а рішення могли ухвалити за підсумками голосування на Виконкомі УЄФА 23 вересня. Катар лобіював такий крок після ізраїльських ударів 9 вересня по штаб-квартирі ХАМАС у Досі, унаслідок якого загинуло шестеро осіб.

Рішення про зняття питання з порядку денного в УЄФА ухвалили завдяки зусиллям ізраїльських дипломатів і спортивних чиновників, які працюють в інтересах Ізраїльської футбольної асоціації. У цьому процесі також брали участь американські офіційні особи, які "настійно просили керівництво УЄФА не порушувати статус-кво".

Одним із жестів, покликаних заспокоїти Катар, був виступ катарського президента "Парі Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаїфі на церемонії вручення "Золотого м'яча"-2025 у Парижі, який став рекордним за тривалістю за всю історію нагороди серед власників європейських клубів.

Таким чином, збірна Ізраїлю та клуби найближчим часом поки що продовжать виступати на турнірах УЄФА за розкладом.

Варто зазначити, що УЄФА також не виключає зі своїх лав Росію, але водночас збірні та всі клуби країни-окупанта відсторонені від турнірів під егідою організації з 2022 року.